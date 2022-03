MLSTP-STP escolhe líder a seis meses das eleições no país

Os militantes do partido no poder em São Tomé e Príncipe, MLSTP-PSD escolhem neste sábado, 19, o seu próximo presidente num congresso extraordinário, a seis meses das eleições legislativas, autárquicas e regionais.

Jorge Bom Jesus, actual presidente e primeiro-ministro, Joaquim Rafael Branco, antigo líder do partido e ex-chefe do Governo, e Américo Barros, governador do banco central e um dos vice-presidentes do partido são os candidatos.

O analista político Liberato Moniz não antevê vantagem para nenhum deles porque “são pessoas do mesmo grupo e com os mesmos vícios” e diz que “a estratégia diante dos militantes é que fará a diferença”.

Além de escolher o novo presidente, a reunião magna dos “libertadores” vai eleger um novo Conselho Nacional.

O congresso realiza-se na sede da Assembleia Nacional e deve ter como convidados partidos de países lusófonos da família político do MLSTP.