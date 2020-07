Mississipi retira símbolo confederado da bandeira do Estado

O Estado americano do Mississippi vai trocar de bandeira, o único que nos Estados Unidos ainda tem um emblema confederado, ligado a grupos racistas e supremacistas brancos.

O anúncio foi feito pelo governador republicano Tate Reeves, nesta terça-feira, 30, depois da decisão do Congresso do Estado no domingo, 28, na sequência de intensos debates levantados após a morte de George Floyd.

Uma comissão vai desenhar a nova bandeira, que não poderá ter o símbolo confederado e deverá conter a inscrição "In God We Trust" (Em Deus nós confiamos)

Numa breve entrevista, o governador Reeves pediu reconciliação e unidade.

"Somos um povo resiliente conhecido por nossa hospitalidade", afirmou.

A bandeira do Mississippi tinha o símbolo confederado no canto superior esquerdo há 126 anos.

O símbolo foi colocado em 1894 por parlamentares do Estado que se opunham à conquista de direitos por negros norte-americanos, no período pós-abolição após a Guerra Civil Americana (1861-1865).

Antes, uma bandeira do grupo dos Confederados, o símbolo foi adotado por grupos supremacistas brancos como o Ku Klux Klan.