Missionários e respectivas famílias raptados no Haiti

Pelo menos 17 missionários americanos, com as suas famílias, incluindo crianças, foram sequestrados no sábado, 16, por membros de uma gangue na capital do Haiti, Porto Príncipe.

O jornal The New York Times, que citou autoridades de segurança do país, revelou que o sequestro aconteceu quando os missionários deixavam um orfanato num autocarro que se digia ao aeroporto onde alguns membros do grupo iriam tomar um avião para outra região do país.

"Estamos investigando isso", afirmou por email Jennifer Viau, porta-voz do Departamento de Estado americano em Washington.

Um porta-voz da polícia haitiana disse que a corporação estava a investigar o sequestro, mas não deu detalhes dos missionários ou da igreja a quem pertenciam.

O aumento na violência de gangues no Haiti, principalmente na capital, nos últimos tempos, obrigou milhares de pessoas a deixarem as suas casas e prejudicou a actividade económica no país mais pobre das Américas.

A violência atingiu níveis exponencial após o assassinato em Julho do Presidente Jovenel Moise e do terremoto de Agosto que matou mais de duas mil pessoas.