Missão da SADC fica mais um ano em Moçambique para preparar saída

A troika da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) prorrogou por mais um ano a missão militar na província moçambicana de Cabo Delgado, a SAMIM na sigla em inglês, período findo o qual a força deixará o país.

A Cimeira Extraordinária Virtual da Troika do Órgão da SADC sobre Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança, realizada na terça-feira, 11, justificou a decisão com a necessidade de "consolidar as conquistas alcançadas desde o destacamento da SAMIM, reforçar os processos de estabilização e facilitar o regresso seguro de deslocados às suas zonas de origem".

O grupo “registou melhorias com o regresso gradual de deslocados internos às suas zonas de origem, principalmente com a redução dos actos terroristas e congratulou-se com a Missão da SADC em Moçambique (SAMIM) pelo compromisso inabalável e pelos sacrifícios consentidos na restauração e manutenção da paz e da segurança na Província de Cabo Delgado.”



A Troika felicitou o Governo de Maputo pela melhoria da situação e reconheceu a necessidade de recursos adicionais para apoiar os processos de paz na região, tendo apelado à realização de campanhas destinadas a mobilizar recursos da União Africana (UA), da Organização das Nações Unidas (ONU) e de outros parceiros internacionais de cooperação para a restauração da paz e da segurança em Moçambique e na República Democrática do Congo, país cuja situação também foi analisada.