Minneapolis: Um morto e 11 feridos em tiroteio

Um homem morreu e 11 pessoas ficaram feridas num tiroteio, em Minneapolis, no estado americano de Minnesota,informou a polícia, neste domingo, 21.

Fotografias e vídeo publicados no Facebook mostram as vítimas no chão a serem assistidas por transeuntes. As imagens mostram edifícios com marcas de disparos.

O motivo dos disparos é desconhecido e ninguém está sob custódia em conexão com o incidente.

Antes, a polícia de Minneapolis havia publicado no twitter que há “10 pessoas em hospitais da região com ferimentos de balas. Todos estão vivos, com vários níveis de gravidade de lesões. ”

E noutro tweet alertara as pessoas a evitar a área alta da cidade de Minneapolis.

Minneapolis tem sido notícia nos últimos dias por ser o local onde George Floyd, um afro-americano, morreu após um polícia branco ter colocado o joelho sobre o seu pescoço.

Após a morte de Floyd, Minneapolis entrou em erupção, com manifestações contra o racismo e tumultos. Manifestações de solidariedade foram feitas noutras partes do mundo.