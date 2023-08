Ministros angolanos recusam dar explicações ao parlamento

Os ministros do governo angolano rejeitaram a quase totalidade de pedidos de audição parlamentar pedidos pela oposição, algo que o partido UNITA descreve de uma clara demonstração de desrespeito para com os representantes do povo angolano.

Fazendo o balanço do primeiro ano da legislatura saída das últimas eleições o líder do gupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que “de 24 solicitações de audições parlamentares só uma audição conjunta foi aceite a do ministro do interior, do comandante geral da polícia e do director do SI”.

“Isto demonstra o desrespeito à Assembleia Nacional e ao soberano povo", disse.





Chiaka manfiestou tambem o descontetamtn do seu partido por mais uma vez o partido na maioria não ter agendado um debate para aprovação da última leia das eleições autárquicas

O líder do grupo parlamentar da UNITA diz que as eleições autárquicas em Angola não se concretizam por falta de vontade política do MPLA. E a não conclusão do pacote legislativo autárquico foi uma das manchas apontadas pela UNITA, no primeiro ano desta legislatura.

A não conclusão do pacote legislativo autárquico que impediu uma vez mais que Angola conhecesse pela primeira vez a realização das eleições autárquicas no país foi para a UNITA uma das manchas deste primeiro ano, e no entender de Liberty Chiaka tudo por culpa do MPLA e do seu líder que não agendam a discussão da única lei a faltar para a conclusão do pacote legislativo autárquico.

Sobre isso a UNITA garante que não mais vai ficar à espera da vontade do MPLA e anuncia para Outubro a entrega de uma proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais.

"Não vamos esperar mais o agendamento da parte do MPLA, da proposta do governo, o Grupo Parlamentar da UNITA vai dar entrada, no princípio do ano parlamentar um projecto de lei sobre a institucionalização das autarquias locais”, disse.

“Não vamos ficar mais a depender da vontade de um partido e vamos pressionar, para o agendamento do projecto de lei do grupo parlamentar da UNITA e estamos a contar com apoio também da sociedade civil", acrescentou



O MPLA diz que tudo a seu tempo e o ex deputado pelo grupo parlamentar do MPLA João Pinto assegura que as autarquias vão ter lugar sim.

Os atraso "têm muito a ver com as circunstâncias económicas e financeiras que o país vive, mas acredito que vamos ter a concretização das autarquias, nós nem estamos ainda a meio deste mandato", disse