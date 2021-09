Ministro são-tomense das Finanças demite-se

O ministro São-tomense das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, pediu sua demissão do cargo.

Nem o ministro nem o Governo confirmaram a informação, mas fontes do Gabinete do primeiro-ministro disseram à VOA que o pedido já foi aceite pelo chefe do Executivo, Jorge Bom Jesus.

Osvaldo Vaz é um dos vice-presidente do MLSTP-PSD, partido no poder, e está no Governo desde Novembro de 2018, quando a coligação com o PCD, MDFM e UDD assumiu o Executivo

O pedido de demissão do governante acontece a pouco mais de um ano das próximas eleições legislativas e duas semanas após a derrota do candidato do seu partido, Guilherme Posser da Costa, nas eleições presidenciais do passado dia 5 de Setembro.

Vaz deixa o Governo no momento em que o Executivo tem no Parlamento a proposta de reajuste salarial que tem sofrido vários críticos de diversos sectores, sindicatos e oposição.