Ministro moçambicano da Economia debate mudanças climáticas em Washington DC

O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tonela, será um dos oradores num seminário sobre a resposta às mudanças climáticas no mundo, a ter lugar, nesta quarta-feira (12), na sede do Banco Mundial, em Washington DC.

No seminário “Ampliação da acção na redução do risco de desastres”, Tonela vai se juntar a outros especialistas e politicos para analisar “o investimento na redução do risco de desastres como componente-chave da adaptação às mudancas climáticas”, diz uma nota do ministerio da Economia.

O referido seminário faz parte das reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), nas quais Tonela vai participar até sexta-feira(14), meses após as duas instituições terem normalizado o apoio ao país.

Os encontros incluem temas como pressões inflacionárias, insegurança alimentar, energia para os pobres, acesso a fertilizantes, e financiamento de pequenas e médias empresas de mulheres.