Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde pede demissão

O ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, pediu a demissão do Governo nesta terça-feira, 12,

Em comunicado, o Executivo confirmou o pedido de demissão, dizendo apenas que brevemente irá anunciar o novo ou novos titulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e da Defesa Nacional.

Tavares também é o titular da pasta da Defesa Nacional.

A nota do Governo de Ulisses Correia e Silva não avança as razões do pedido do chefe da diplomacia cabo-verdiana e um dos mais próximos colaboradores do primeiro-ministro.

(Em actualização)