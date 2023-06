Millennium Challenge Corporation aprova pacote de 500 milhões de dólares para Moçambique

O conselho de administração da Millennium Challenge Corporation (MCC), agência de apoio externo norte-americana, aprovou nesta quarta-feira, 28, o programa de 500 milhões de dólares para o Pacto de Conectividade e Resiliência Costeira de Moçambique.



"Em Moçambique, estamos a implementar o pacto climático mais avançado da MCC , uma combinação de infraestrutura de transporte resiliente, oportunidades de economia verde e azul e reformas políticas e institucionais para permitir um crescimento mais eficaz e de longo prazo", diz a nota da agência divulgada no seu portal.



A aprovação segue-se ao memorando assinado com o Governo moçambicano em Washington, no mês de Janeiro e, segundo a nota, "reafirma o compromisso da MCC em enfrentar directamente as restrições ao crescimento económico através de soluções inovadoras".



Como a Voz da América tinha informado aquando da assinatura do programa, este compacto vai incidir no desenvolvimento da província da Zambézia.

Este é o segundo compacto da MCC com o Governo de Moçambique.

O primeiro foi concluído em 2013 e, com um pacote de 506,9 milhões de dólares, investiu investiu em água, saneamento, posse da terra, transporte e agricultura.

A nota conclui que na reunião de hoje o Conselho também recebeu uma actualização sobre o portfólio global da MCC e analisou o lançamento da campanha para comemorar o 20º aniversário da agência.