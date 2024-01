Milhares marcham contra feminicídio no Quénia

Milhares de pessoas marcharam em cidades e vilas do Quénia durante os protestos de sábado contra os recentes assassinatos de mais de uma dúzia de mulheres. A manifestação anti-feminicídio foi o maior evento alguma vez realizado no país contra a violência sexual e baseada no género.



Na capital do país, Nairobi, os manifestantes usaram t-shirts com os nomes das mulheres que foram vítimas de homicídio este mês. A multidão, na sua maioria mulheres, paralisou o trânsito.

"Parem de nos matar!", gritavam os manifestantes enquanto agitavam cartazes com mensagens como "Não há justificação para matar mulheres".



A multidão em Nairobi foi hostil às tentativas da representante parlamentar para as mulheres, Esther Passaris, de se dirigir a ela. Acusando Passaris de ter permanecido em silêncio durante a última vaga de assassinatos, os manifestantes gritaram-lhe com cânticos de "Onde estavas?" e "Vai para casa!"

"Um país é julgado não pela forma como trata os seus ricos, mas pela forma como cuida dos fracos e vulneráveis", disse o presidente da Law Society of Kenya, Eric Theuri, que estava entre os manifestantes.



Os meios de comunicação social quenianos noticiaram o assassínio de pelo menos 14 mulheres desde o início do ano, de acordo com Patricia Andago, jornalista de dados da empresa de comunicação social e investigação Odipo Dev, que também participou na marcha.



A Odipo Dev informou esta semana que as notícias mostram que pelo menos 500 mulheres foram mortas em actos de feminicídio entre janeiro de 2016 e dezembro de 2023. Muitos mais casos não são registados, disse Andago.

Dois casos que assolaram o Quénia este mês envolveram duas mulheres que foram mortas em alojamentos da Airbnb. A segunda vítima foi uma estudante universitária que foi desmembrada e decapitada depois de ter sido raptada para pedir um resgate.



A cabeça da estudante da Universidade de Agricultura e Tecnologia Jomo Kenyatta foi encontrada numa barragem na segunda-feira, uma semana depois de o seu corpo desmembrado ter sido encontrado num caixote do lixo na casa alugada. Dois homens nigerianos foram detidos em ligação com a sua morte.



Uma semana antes, o corpo de outra jovem foi encontrado num apartamento com várias facadas, depois de ela ter ido para lá com um homem que conheceu na Internet. A polícia deteve um suspeito identificado como John Matara. Várias mulheres vieram a público dizer que já tinham contado à polícia sobre alegados actos de tortura cometidos por Matara, mas ele nunca foi acusado.



Theuri, o presidente da Law Society of Kenya, disse que os casos de violência de género demoram demasiado tempo a ser ouvidos em tribunal, o que, na sua opinião, encoraja os perpetradores a cometer crimes contra as mulheres.



"Neste momento, temos um défice de cerca de 100 juízes. Temos um défice de 200 magistrados e juízes, o que significa que a roda da justiça está a girar lentamente devido à insuficiência de recursos", afirmou.