Milhares manifestam-se por Sergei Furgal, na Rússia

Milhares de manifestantes na cidade russa de Khabarovsk, no Extremo Oriente, protestaram contra a prisão do governador da região, acusado de envolvimento em vários assassinatos.

A manifestação de sábado na cidade, a 6100 quilómetros a leste de Moscovo, não foi sancionada, mas nenhuma prisão foi registada. A media local deu estimativas da multidão que varia de cinco mil a 35 mil.

Sergei Furgal, governador da região de Khabarovsk, foi preso na quinta-feira e levado de avião para Moscovo, onde foi interrogado e ordenado que fique preso por dois meses. O principal órgão de investigação criminal da Rússia diz que ele é suspeito de envolvimento em vários assassinatos de empresários em 2004 e 2005, antes de sua carreira política começar.

Furgal, membro do Partido Democrata Liberal nacionalista, foi eleito governador em 2018 e é amplamente popular na região. A sua inesperada vitória na eleição governamental refletiu uma crescente frustração pública com as políticas do presidente Vladimir Putin e marcou um revés doloroso para o principal partido do Kremlin, a Rússia Unida.

AP