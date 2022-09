Milhares esperam no frio para prestar homenagem à Rainha Isabel II

Milhares de pessoas passaram a noite mais fria de Londres, em meses amontoadas, na fila para verem o caixão da Rainha Isabel II.



As autoridades avisam que os enlutados que chegam enfrentam uma espera de 16 horas. Honrando a sua paciência, o Rei Carlos III e o Príncipe William fizeram uma visita sem aviso prévio para cumprimentar as multidões que aguardavam. William e os outros sete netos da rainha deverão estar de vigília ao lado do seu caixão no sábado, no Salão de Westminster do Parlamento.



A polícia prendeu um homem na sexta-feira à noite. As autoridades parlamentares disseram que alguém tentou aproximar-se do caixão na plataforma onde ele se encontrava para ser velado

O número de pessoas que se quer despedir da rainha tem crescido constantemente desde que o público foi admitido pela primeira vez no salão de Westminster na quarta-feira. Na sexta-feira, as autoridades pararam temporariamente, deixando mais visitantes juntarem-se ao fim da fila, que circunda Southwark Park a cerca de 8 quilómetros do Parlamento.



Durante a noite, os voluntários distribuíram cobertores e chávenas de chá às pessoas na fila, à medida que a temperatura caía para 6 graus Celsius. Apesar do tempo, os enlutados descreveram o calor de uma experiência partilhada.