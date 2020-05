Mike Pence não está em quarentena, garante porta-voz

O vice-Presidente americano Mike Pence não encontra-se em quarentena e pretende estar na Casa Branca na segunda-feira, 11, assegurou e, comunicado disse Devin O'Malley, um porta-voz neste domingo, 10.

A informação surge depois da imprensa americana ter noticiado hoje que Pence decidiu-se auto-isolar-se depois da porta-voz dele ter sido infectada com o novo coronavírus.

"O vice-Presidente Pence deu negativo em todos os testes realizados diariamente", lê-se na nota, reiterando que ele segue todas as orientações da equipa médica da Casa Branca. negativos todos os dias e planeja estar amanhã na Casa Branca", acrescentou o comunicado.

A agência Reuters citou uma fonte da Casa Branca, como tendo dito que o Presidente Donald Trump e Mike Pence "não pretendem separar-se durante este período", que coincide também com a campanha eleitoral em curso.

Na sexta-feira, o prório Presidente disse a jornalistas que a porta-voz do vice-Presidente, Katie Miller, tinha testado positivo, um dia depois de um militar motorista de Trump também ter sido infetado.

Três altos funcionários do grupo de crise que assessora a Casa Branca no combate à pandemia decidiram entrar em quarentena no sábado, 9, depois de terem entrado em contato com alguém infetado.

São eles Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e principal especialista do país na matéria, Robert Redfield, diretor do CDC, e o comissário da Agência de Medicamentos e Alimentos , Stephen Hahn.