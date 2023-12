Mesmo sem acordo com FMI, Governo são-tomense apresente amanhã OGE para 2024

O Governo são-tomense apresenta na sexta-feira, 15, a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2024 apesar de não ter assinado ainda o acordo de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



Em declarações aos jornalistas à chegada de Dubai, onde participou na Cimeira do Clima (COP28), o primeiro-ministro sublinhou que “com ou sem o FMI o país tem que ir para frente”.

As negociações para o acordo estão estancadas porque o país não tem divisas para a compra de combustível, o que provocou um “buraco externo” que nem o FMI consegue encontrar solução.



A data inicial para a conclusão do acordo era 31 de outubro, mas Trovoada diz que continua a trabalho com a organização.

Refira-se que São Tomé e Príncipe é o país africano menos endividados junto do FMI, com uma dívida de 24.816.432 de dólares, considerada "a mais moderada no continente africano".

Na lista dos menos endividados, a Guiné-Bissau é quarto, com 41.073.400 dólares, e Cabo Verde, quinto, com 50.720.000 de dólares.