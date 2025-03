Mentor do atentado que matou 13 soldados americanos no Afeganistão entregue ao tribunal em Virgínia

O Departamento de Justiça dos EUA deve apresentar nesta quarta-feira, 5, num tribunal federal da Virgínia o alegado mentor do atentado de agosto de 2021 que matou 13 soldados norte-americanos no Afeganistão.



Aquele departamento governamental disse que o membro do Estado Islâmico Khorasan, Mohammad Sharifullah, também conhecido por “Jafar”, foi acusado a 2 de março de “fornecer e conspirar para dar apoio material e recursos a uma organização terrorista estrangeira designada, resultando em morte”.



A notícia da captura de Sharifullah em primeira mão, no entanto, foi anunciada ontem pelo Presidente Donald Trump no seu discurso ante a sessão conjunta do Congresso



“Esta noite, tenho o prazer de anunciar que acabámos de prender o principal terrorista responsável por esta atrocidade, e está agora mesmo a caminho daqui para enfrentar a espada rápida da justiça americana", afirmou.



No mesmo discurso, Trump elogiou o Paquistão por ajudar na missão de prender Sharifullah.



“E quero agradecer, especialmente, ao Governo do Paquistão por ajudar a prender este monstro”, concluiu Trump.

O atentado à Abbey Gate no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, a 26 de agosto de 2021, matou também cerca de 170 afegãos.



O Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K, em inglês), uma organização classificada terrorista pelos EUA e ligada ao grupo terrorista Estado Islâmico, assumiu a responsabilidade do atentado.



O ataque suicida ocorreu no meio da retirada caótica das tropas americanas no final da guerra de 20 anos liderada pelos EUA no Afeganistão.



No comunicado, o Departamento de Justiça disse que a missão resultou do trabalho de várias agências, como a Agência Central de Intelgência (CIA) e a polícia de investigação federal (FBI).