Mentalidade Afro Moda quer corrigir injustiças nos eventos em Angola

O Grupo Danari no âmbito do seu programa criou e organizou a gala de Premiação do concurso "Mentalidade Afro Moda 2021". O acto aconteceu no passado 4 de Junho, em Luanda.



"É um novo conceito de fazer moda em Angola. Mentalidade Afro Moda surge para corrigir as injustiças que aconteciam em muitos eventos de moda. Alguns modelos eram destratados por muitos estilistas. A mentalidade homenageia todos aqueles indivíduos ligados a moda mas que não são reconhecidos", disse Iracema Cordeiro mentora do projecto.



O concurso foi realizado em 11 categorias. Os candidatos foram votados pela Internet na sua página oficial denominada "Mentalidade Afro Moda”.

Os internautas elegeram Rossana Baptista com o prémio modelo revelação. Mister Fred e Cocles Carlos conquistaram as categorias de agente de moda e produtor de eventos.



Mister Fred, agente da Irmandade Fashion Angola, foi contemplado por força da sua experiência e consistência na indústria da moda.



O agente de moda premiado foi modelo hoje passa a sua experiência aos modelos que acreditam no seu potencial e experiência.



Os internautas elegeram também Beatriz Sapalo, como a modelo comercial feminina assim como Heilly Vaz Lopes, Juissara Rainha e Naany Mutunda como as modelos Mentalidade Afro Moda e Modelo Passarela.



Durante o evento foi também distinguida a antiga jogadora Irene Gonçalves. Para os concorrentes masculinos, Pedro Kandala arrecadou o troféu de Modelo Comercial, Tomé Joaquim foi eleito Modelo Mentalidade Afro Moda e Luís Germano e Bernardo Muhongo foram nomeados Modelos Passarela.



Iracema Cordeiro é escritora, artesã e estilista vem de uma família onde as iniciativas culturais e artísticas estão presentes assim como também o associativismo.