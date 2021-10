Mekelle de novo alvo de ataque aéreo etíope

As forças etíopes levaram a cabo outro ataque aéreo na capital da região norte de Tigray na quarta-feira, dois dias após um ataque aéreo que ali matou três crianças.

O porta-voz das Nações Unidas Farhan Haq disse aos repórteres na terça-feira que uma outra pessoa foi morta no ataque aéreo nos arredores de Mekelle. Haq disse que nove pessoas foram alegadamente feridas num segundo ataque aéreo em Mekelle, que também danificou várias casas e um hotel próximo.

O porta-voz disse que os funcionários da ONU "estão alarmados com a intensificação do conflito e mais uma vez recordam a todas as partes em conflito as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional de proteger os civis e as infra-estruturas civis".

O governo etíope negou inicialmente o lançamento dos ataques de segunda-feira, mas a Agência de Imprensa Etíope gerida pelo Estado reconheceu mais tarde os ataques aéreos e disse que tinham como alvo as infra-estruturas de comunicações.

"Foram tomadas medidas [contra os meios e equipamento utilizados pelos terroristas da TPLF [Frente de Libertação Popular Tigray] em Mekelle", dizia o comunicado de imprensa.

A TPLF é um antigo membro da coligação que governou a Etiópia durante mais de 30 anos. Em Maio, a Etiópia designou o grupo como organização terrorista.

Getachew Reda, porta-voz da TPLF, acusou o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, de não estar disposto a pôr fim ao conflito. "Ele nunca foi pela paz, só o uso apropriado de bastōes pode levá-lo a considerar tal caminho. O #AirStrikeonCivilians in #Mekelle é uma prova positiva de que ele fará tudo para aterrorizar o nosso povo, especialmente quando as suas forças estiverem a perder no campo de batalha", disse ele num post no Twitter na terça-feira. "Se as pessoas tivessem ilusões, ele poderia manter a sua promessa de resolver o conflito pacificamente, o ataque de ontem deveria deixar claro que só os bastōes são eficazes".

O governo federal etíope tem estado envolvido num conflito armado com combatentes da região norte do Tigray há quase um ano.

Mekelle não assiste a combates em larga escala desde Junho, quando as forças etíopes se retiraram da região e as forças de Tigray retomaram o controlo da maior parte da região. Depois disso, o conflito continuou a alastrar para as regiões vizinhas de Amhara e Afar.

Na semana passada, as forças do Tigray disseram que os militares etíopes tinham lançado uma ofensiva terrestre para os expulsar de Amhara.