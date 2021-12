Mau Tempo: Quatro mortos em tornados nos EUA; tecto da Amazon desaba

Três pessoas morreram em condições meteorológicas severas no Tennessee, no Arkansas uma pessoa morreu e várias ficaram feridas devido a um tornado que atingiu uma casa de saúde e equipas de emergência no sul de Illinois responderam a operação de resgate de trabalhadores presos dentro de um armazém da Amazon depois do tecto ter desabado devido aos danos causados por uma tempestade.

Também foi relatada pelo menos uma fatalidade no Missouri à medida que fortes tempestades, algumas consideradas tornados, varreram o meio-oeste e partes do sul do país na sexta-feira e na manhã de sábado.

Na comunidade de Mayfield, no sudoeste do Kentucky, vários prédios desabaram durante as tempestades, de acordo com a Polícia Estadual de Kentucky.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, declarou estado de emergência no início do sábado pelo que ele disse ter sido um grande tornado em vários condados do oeste.