Marrocos: Número de mortos ultrapassa os dois mil

Um dia depois do terramoto que abalou áreas altas de Marrocos e, particularmente, a cidade de Marraquexe, o Ministério do Interior informou na noite deste sábado, 9, que 2.012 pessoas morreram e 2.059 ficaram feridas, das quais 1.404 em estado crítico.

O Serviço Geológico dos EUA disse que o terramoto teve magnitude de 6,8, com epicentro a cerca de 72 quilómetros a sudoeste de Marrakech, mas o Centro Geofísico de Marrocos informou que o sismo ocorreu na área de Ighil, no Alto Atlas, com uma magnitude de 7,2 na



Na aldeia de Amizmiz, perto do epicentro, as equipas de resgate vasculharam os escombros com as próprias mãos.

Do lado de fora de um hospital, cerca de 10 corpos estavam cobertos por cobertores, enquanto parentes enlutados estavam por perto.

Reações

O Governo decretou três dias de luta e as reações continuam, com mensagens de solidariedade e ofertas de apoio.

O Presidente americano manifestou toda a sua solidariedade.

”Estou profundamente entristecido pela perda de vidas e pela devastação causada pelo terramoto em Marrocos. Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles afetados por esta terrível dificuldade. A minha administração está em contacto com autoridades marroquinas. Estamos a trabalhar rapidamente para garantir a segurança dos cidadãos americanos em Marrocos e estamos prontos para prestar qualquer assistência necessária ao povo marroquino. Os Estados Unidos apoiam Marrocos e o meu amigo Rei Mohammed VI neste momento difícil”, lê-se no comunicado da Casa Branca.

Numa carta, a União Europeia e os seus Estados-membros manifestaram “total solidariedade com o povo de Marrocos neste momento difícil”

“Os nossos pensamentos estão com todos os marroquinos que perderam os seus familiares queridos e os amigos. Desejamos uma rápida recuperação a todos os feridos. Na qualidade e estritos parceiros e amigos de Marrocos, estamos prontos a prestar assistência da forma que considerar útil", afirmaram aqueles dirigentes.

O Presidente de Angola, João Lourenco, colocou na sua página no Facebook que “em nome do Executivo angolano e no meu próprio, diante deste nefasto acontecimento, apresento a vossa majestade e às famílias vitimadas, as nossas condolências e solidariedade neste momento doloroso para o povo marroquino”.

O Presidente de Cabo Verde endereçou também hoje uma mensagem ao seu homólogo de Marrocos, Rei Mohammed VI, e ao povo marroquino.

“Manifesto toda a nossa solidariedade para com o Rei de Marrocos. E para o povo marroquino, apresento as nossas sentidas condolências a todas as famílias enlutadas por este grande infortúnio, no âmbito da catástrofe que ceifou a vida de centenas de pessoas e os nossos votos de rápidas recuperações a todos os feridos”, disse José Maria Neves, em conferência de imprensa, na Presidência da República, na Cidade da Praia.

José Maria Neves revelou ter falado com estudantes cabo-verdianos naquele país e toda comunidade cabo-verdiana residente, afirmando que “todos estão bem”.

Por seu turno, o Presidente guineense disse que “foi com profundo pesar e consternação”que tomou conhecimento das trágicas consequências do sismo que vitimou mortalmente centenas de pessoas.



“Em meu nome próprio e em nome do povo guineense, expresso a nossa solidariedade às famílias das vítimas e a todo o Povo marroquino”, concluiu Umaro Sissoco Embaló.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou estar a seguir a situação tendo em conta a presença de muitos estudantes guineenses nos Marrocos.

Apesar da oferta de ajuda por parte de muitos governos, as autoridades marroquinas ainda não responderam.