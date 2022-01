Marinha moçambicana recebeu embarcações de intercepção rápida

A marinha moçambicana conta desde o passado mês de Dezembro com duas embarcações de intercepção rápida (Interceptors) que segundo especialistas poderão jogar um papel importante no combate ao tráfico de drogas e no combate ao apoio a rebeldes no norte do país.

Desconhece-se no entanto onde a marinha moçambicana irá usar as duas embarcações que têm um alcance de cerca de 800 quilómetros.

Os dois Interceptors foram doados a Moçambique no passado mês de Dezembro quando um navio da marinha de guerra indiana visitou Maputo para entregar diversos tipos de ajuda a Moçambique.

As duas lanchas faziam parte de um total de 80 fabricadas no Sri Lanka pela companhia Solas Marine e entregues à India entre 2013 e 2017.

As embarcações podem atingir uma velocidade de 45 Nós (80 quilómetros por hora) e podem ser armadas com metralhadoras.

São motorizadas por dois motores marítimos Caterpillar e dois geradores auxiliares, possuindo também um sistema de jactos de água para velocidades máximas.

As embarcações têm um calado de 8 metros permitindo-lhes assim operar em águas baixas.

As duas embarcações foram baptizadas Namiliti e Umbeluzi tendo a marinha indiana fornecido treino a militares moçambicanos.

Em 2019 a Índia tinha doado a Moçambique duas outras embarcações de intercepção rápida.