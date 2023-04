Marinha americana envia submarino de mísseis teleguiados para o Médio Oriente ante aumento de tensões com o Irão

A Marinha dos Estados Unidos enviou um submarino de mísseis teleguiados capaz de transportar até 154 mísseis Tomahawk para o Médio Oriente, no que aparenta ser uma demonstração de força em relação ao Irão ante o aumento das tensões na região.



A Marinha raramente informa a localização dos seus submarinos e um porta-voz da 5ª Frota com base no Bahrein, recusou-se a comentar sobre esta missão ou o que motivou o seu envio.



A mesma fonte, que perferiu o anonimato, limitou-se a dizer neste sábado, 8, que o submarino movido a energia nuclear, estacionado em Kings Bay, no Estado da Geórgia, ajudará a “garantir a segurança e a estabilidade marítima regional”.



A 5ª Frota patrulha o importante Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, por onde transita 20 por cento do petróleo mundial.



Os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel acusaram o Irão de atacar petroleiros e navios comerciais nos últimos anos, alegações negadas por Teerão.



A Marinha americana também relatou uma série de encontros tensos no mar com forças iranianas que, segundo ela, têm sido imprudentemente agressivas.



No mês passado, os EUA lançaram ataques aéreos contra forças apoiadas pelo Irão na Síria depois de um ataque com foguete ter morto um empreiteiro e ferido mais sete americanos no nordeste do país.



Mísseis de cruzeiro Tomahawk lançados de navios ou submarinos podem atingir alvos a até 2.500 quilómetros de distância e foram usados durante as primeiras horas da invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003 e em resposta a um ataque de armas químicas sírias em 2018.