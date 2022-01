Maputo: Queda de aeronave de instrução das Forças Armadas provoca duas mortes

Duas pessoas morreram, nesta terça-feira (11), na sequência da queda de uma aeronave de instrução pertencente às Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), no bairro do Aeroporto, na cidade de Maputo.

As vítimas mortais do acidente aéreo são o instrutor e instruendo, que não resistiram ao impacto violento da queda do aparelho, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Mavalane.

A aeronave despenhou-se numa residência, que ficou completamente destruída. O proprietário da residência havia se ausentando.

Para controlar as chamas os moradores do bairro do Aeroporto "B" recorreram a água e areia, e só mais tarde houve intervenção dos bombeiros.

Em Maio de 2021, outra aeronave das FADM despenhou-se no muro da Escola Primária de Hulene "A", na cidade de Maputo, não tendo causado vítimas mortais.