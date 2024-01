Manuel de Araújo considera ‘’extremamente” urgente resolver os problemas da Renamo

O edil de Quelimane, Manuel de Araújo, diz que a solução para a crise em que a Renamo está mergulhada passa por Ossufo Momade e o presidente de mesa do Conselho Nacional convocarem com urgência, a reunião deste órgão para analisar a vida do partido, incluindo a questão das próximas eleições em Moçambique.

Manuel de Araújo manifesta-se preocupado com o facto de os órgãos do partido, incluindo o seu presidente, do ponto de vista legal, estarem fora do seu mandato desde o dia 17 deste mês e não haver qualquer indicação sobre a realização do Congresso ou do Conselho Nacional da Renamo.

"É extremamente premente e urgente o encontro do Conselho Nacional para dar tempo àqueles que pretendem candidatar-se à presidência do partido se prepararem", defende Manuel de Araújo, avançando que "são estas questões políticas, legais e logísticas que criam este alvoroço e inquietação no seio de alguns membros da Renamo".

Araújo nega existir alguém de fora do partido interessado na atual situação e admite candidatar-se à presidência da Renamo e da República, se nenhuma das pessoas que já mostraram interesse nisso apresentar um manifesto eleitoral convincente.

Refere que o candidato deve indicar qual é a estratégia que ele tem ‘’para nós termos a garantia de que com ele vamos aumentar o número de deputados na Assembleia da República, vamos chegar à Ponta Vermelha, vamos eleger governadores, porque nas anteriores eleições houve 10 governadores e a Renamo não teve nenhum e nós não queremos repetir essa historia’’.

Candidatura

‘’Esse candidato tem que nos explicar como é que ele vai fazer com que nós tenhamos pelo menos metade dos governadores provinciais, pelo menos metade dos assentos na Assembleia da República’’, defende Manuel de Araujo.

Realça que “eu não voto em pessoas, voto em programas. e o candidato que aparecer com programas que respondam a estas questões de forma convincente, eu vou apoiá-lo, seja Ossufo Momade, Elias Dhlakama, Venâncio Mondlane ou outro, mas se eu chegar à conclusão de que nenhum responde a estes desafios, nós vamos avançar com uma candidatura alternativa’’.

“Em momento apropriado, e quando eu analisar os manifestos dos outros, achar que não respondem a questões fundamentais e aos grandes desafios do país, nomeadamente a sustentabilidade financeira e logística do partido, o combate à fraude eleitoral e o desenvolvimento da agricultura, entre outros, poderemos tomar uma decisão,’’ diz.

À pergunta se a Renamo não pode alcançar esses objectivos tendo Ossufo Momade como presidente da Renamo Manuel de Araujo respondeu que ‘’o que eu sei é que o partido perdeu 10 governadores, o que eu sei é que Ossufo Momade é o único presidente que nos trouxe oito autarquias, nenhum outro tinha conseguido isso, mas agora baixamos de oito para quatro’’.

Anota que com Ossufo Momade à frente do partido, a questão das eleições distritais, que estava na Constituição da República, foi retirada, e a questão é qual é a estratégia que o próximo candidato tem para devolver esta questão à Assembléia da República’’.