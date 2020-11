Manifestantes pró-Trump em Washington

Manifestantes se reuniram em Washington DC, no sábado, 14, em apoio ao presidente dos EUA, Donald Trump, e suas alegações não comprovadas de fraude na eleição de 3 de novembro.

Vários comícios foram realizados, incluindo a marcha de um milhão, um evento de mulheres a favor de Trump, e uma demonstração Stop the Steal (pare de roubar), que levantaram alegações não comprovadas de fraude eleitoral na eleição presidencial.

Trump se recusou a conceder a corrida presidencial ao presidente eleito Joe Biden, citando irregularidades em vários estados indecisos. Os funcionários eleitorais estaduais não reportaram nenhuma irregularidade grave na votação que pudesse afetar o resultado da corrida.

Os protestos decorrem na esteira das projeções de que Biden havia vencido a eleição de forma decisiva, com mais dos 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para reivindicar a vitória.

Cerca de duas horas antes do início de comícios pró-Trump, o presidente passou de carro pela avenida Pennsylvania, sorrindo e acenando para alguns dos manifestantes que tinham vindo mostrar o seu apoio.

A comitiva então levou Trump para o seu campo de golfe homônimo na vizinha Virgínia do Norte para uma partida de golfe. De regresso à Casa Branca, o presidente novamente passou de carro sob aplausos de apoiantes, reportou a Fox News.

Os comícios foram promovidos por personalidades da imprensa conservadora e também por nacionalistas brancos e alimentaram planos de contramanifestações organizadas por grupos antifascismo e antirracismo. Algumas brigas tiveram inicio, de acordo com a imprensa.

Membros da extrema direita “Proud Boys” compareceram, e o The Washington Post reportou que o teórico da conspiração e locutor do Infowars, Alex Jones, liderava uma caravana do “Stop the Steal” a partir do Texas.

Trump twittou na sexta-feira: “É emocionante ver todo o apoio tremendo lá fora, especialmente os comicios orgânicos que estão a surgir em todo o país, incluindo um grande no sábado em D.C. Eu posso até tentar passar e dizer olá."

Não está claro quantas pessoas apareceram em Washington, e o departamento de polícia da cidade não estima o tamanho da multidão.

Uma pessoa foi esfaqueada nas brigas entre os grupos de protesto e 20 pessoas foram presas. Dois policias ficaram feridos