Manifestações no Mali - povo exige renúncia do Presidente Keita

Pelo menos uma pessoa morreu quando manifestantes na capital do Mali tentaram ocupar edifícios governamentais importantes e bloquearam estradas principais na sexta-feira, 10 de julho, exigindo a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita.

O líder de 75 anos disse em comunicado que lamentou as "perdas humanas e materiais" que os protestos haviam causado.

A televisão estatal do Mali saiu do ar logo após uma multidão de manifestantes reunidos em frente à emissora estatal ORTM. O vídeo gravado na capital, Bamako, pelo serviço Bambara da VOA mostra uma multidão estimada em dezenas de milhares de manifestantes reunidos do lado de fora do prédio da assembleia nacional, exigindo que Keita renuncie.

Os guardas nacionais também dispararam gás lacrimogéneo contra manifestantes que atiravam pedras no prédio do parlamento. Os manifestantes foram vistos a construir barricadas com pneus em chamas para bloquear uma estrada principal.

Grupos de manifestantes também foram vistos tentando dominar duas pontes principais da cidade, entrando em confronto com a polícia.

Testemunhas relataram ter ouvido tiros perto da assembleia nacional e da emissora estatal.

Este foi o terceiro protesto em massa em Bamako nos últimos dois meses.

Os líderes do protesto apelam aos apoiantes que ocupem prédios como parte de uma campanha de desobediência civil para forçar Keita a renunciar por não ter adotado reformas políticas.

Keita, no poder desde 2013, tem sofrido duras críticas por não pôr fim à longa insurgência jihadista e não melhorar os problemas económicos do país.

Ousmane Diallo, pesquisador da África Ocidental francófona na Amnistia Internacional, disse à VOA esta semana que muitos malianos também estão zangados com a suposta fraude nas recentes eleições legislativas e com má governação geral.

Na quarta-feira, Keita prometeu reformas ao tribunal constitucional, num esforço para apaziguar os manifestantes. O tribunal esteve no centro de controvérsias depois de ter anulado os resultados provisórios da pesquisa parlamentar de março, afetando várias dezenas de assentos.

Uma missão do grupo regional CEDEAO apelou ao governo para realizar novas eleições nos distritos onde os resultados são contestados.