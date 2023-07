Manifestações com bandeiras russas em apoio a militares no Níger

Várias centenas de pessoas manifestaram-se nesta quinta-feira, 27, em duas cidades do Níger, com bandeiras russas e entoando slogans anti-franceses, em apoio aos soldados que derrubaram o Presidente Mohamed Bazoum ontem.



Uma das manifestações aconteceu nas primeiras horas de hoje perto da Assembleia Nacional, na capitall Niamey.



"Abaixo a França, viva a Rússia!", era um dos slogans mais entoados.

Issouf, um mecânico, disse à AFP que "a França não conseguiu administrar nossos problemas, precisamos tomar nosso próprio destino nas nossas próprias mãos!"



À margem da manifestação, os jovens dirigiram-se à sede do Partido para a Democracia e Socialismo do Níger (PNDS, no poder), a poucos quilómetros do local e atearam fogo a viaturas estacionadas no parque de estacionamento.



Em Dosso, uma cidade localizada a 100 quilómetros a sudeste de Niamey, "centenas" de manifestantes golpistas cruzaram as ruas antes de realizar uma reunião, de acordo com um dos organizadores, Hassane Bagué.

A Rússia aproximou-se do Mali e Burkina Faso depois de golpes militares e dos novos líderes que exigiam a saída das tropas francesas, ainda presentes no Níger com um contigente de 1.500 homens.



Estados Unidos, um importante parceiro do Níger, França, ONU, União Africana e a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental condenaram o golpe que derrubou o Presidente democraticamente eleito em 2021.

Mohamed Bazoum continua detido, com a família, na residência oficial em Niamey, mas seus familiares disseram que encontra-se bem.

O Governo russo pediu a "libertação rápida" de Bazoum e que ambos os lados "se abstenham do uso da força e resolvam todo o contencioso por meio de um diálogo pacífico e construtivo".

