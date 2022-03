Mandioca é o segredo da prevenção contra a COVID, diz investigador americano

A mandioca pode ser a melhor prevenção contra a COVID -19, e isso explica porque o nível de mortalidade da doença na África subsahariana tem sido muito abaixo do que era esperado.

Esta é a conclusão do Dr Jonathan Kaunitz investigador da Universidade da California em Los Angeles onde é também professor de medicina que deu a conhecer a sua conclusão num comentário a um artigo publicado no New York Times em que se abordava o mistério que continua a ser o facto do que ao contrário do que se esperava a taxa de mortalidade entre os africanos pela COVID-19 tem sido bastante baixa.

O artigo faz notar que um estudo da Organização Mundial de Saúde indica que 65% da população da África sub-sahariana tinha sido infectada com o vírus até ao terceiro trimestre de 2021 e só quatro por cento dos africanos tinham sido vacinados quando esses dados foram adquiridos.

Contudo o nível de mortes ou mesmo de hospitalização tem sido muito baixo ao contrário de outros continentes

O artigo menciona depois várias possibilidades para a baixa mortalidade entre os africanos, nomedamente a idade mais jovem da população africana (dois terços com menos de 25 anos), baixos níveis de doenças relacionadas com a idade ( doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias e cancro), temperaturas ambientais mais altas, o facto de muito do tempo ser passado ao ar livre, fracas infraestruturas de transporte e outros.

Numa resposta ao artigo, o Dr. Kaunitz fez notar que para as populações da África Central e Ocidental a mandioca “é a grande fonte de calorias”.

A mandioca, diz o cientista, contem conteúdos elevados de produtos químicos que são convertidos em veneno HCN requerendo por isso “preparação extensa”.

O HCN é assim transformado em tiocianato (SCN) que é convertido nas glândulas salivares e nas vias respiratórias no desifectante antiviral OSCN, “familia da lixívia usada em casa”.

E segundo o especialista, que na sua carta fornece em mais pormenor técnico o processo biológico da mandioca quando é ingerido, é isso que torna as populações da África subsahariana menos susceptíveis de serem vítimas da COVID-19.

Pormenor curioso e que anotado pelo investigador é que isso pode explicar também porque é que os fumadores (que não sofram de doenças pulmonares) são também menos susceptíveis de serem infectados com a COVID-19.

O fumo do tabaco contem HCN e os fumadores têm grandes níveis de SCN tal como aqueles que consomem mandioca.

“Há na verdade uma correlação inversa entre a ingestão de mandioca e o nível de mortes por COVID, exlicando assim os baixos níveis de mortes empaises africanos consumidores de mandioca, especialmente na Nigéria e RDC”, escreveu o investigador