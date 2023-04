Mali: Helicóptero cai em Bamako e atentado bombista mata 25 em Sevaré

No Mali, um helicóptero do exército caiu neste sábado, 22, num bairro residencial da capital, Bamako, quando voltava de uma operação contra rebeldes islâmicos.

Perto do aeroporto de Sevaré um ataque bombista matou 25 pessoas.

O Estado-Maior General das Forças Armadas informou em comunicado que o incidente com o helicópter ocorreu após uma emboscada uma missão de abastecimento do exército no norte do país



A nota fala em "possíveis vítimas" mas não dá mais detalhes.

Entretanto, as autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre um ataque suicida com um veículo-bomba que matou também hoje nove civis e feriu pelo menos 60 pessoas, à entrada do aeroporto de Sevaré.

Fontes do exército disseram que 16 terroristas morreram e militares do exército do Malo tiveram ferimentos graves.

O ataque ocorreu por volta das cinco horas da manhã, quando um veículo de 10 toneladas explodiu com uma ou mais pessoas no interior, à entrada do aeroporto, perto de um posto de polícia.

A explosão da viatura destruiu parte dos edifícios circundantes, segundo as mesmas fontes, que afirmaram que durante o ataque foram ouvidas três fortes detonações seguidas de intensos disparos.

O aeroporto que os terroristas se preparavam para atacar é utilizado por forças civis e militares e também pela missão da ONU no Mali, a Minusma.

C/AFP