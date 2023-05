Malanje “veste-se” para receber o PR mas munícipes querem investimentos

A cidade de Malanje está a ser enfeitada para receber nesta sexta-feira, 12, o Presidente da República que realizará visitas aos empreendimentos hidroeléctricos construídos na província.



O programa oficial da deslocação de João Lourenço ao município de Cacuso, onde estão as barragens de Laúca e Capanda, ainda é desconhecido, mas o corre-corre é visível na rua que dá acesso ao aeroporto local.



O mototaxista Da Graça António, de 31 anos de idade, diz que a imagem da cidade está a mudar nos últimos dias.



“Estamos a ver os homens da limpeza que estão a trabalhar e também nós queremos as melhores condições dos novos parques, é uma solução que depende dos nossos lideres”, afirma António.



Bernardo Francisco, de 26 anos, é da opinião de que se há dinheiro para ornamentar a cidade deve igualmente se encontrar uma saída para aumentar a empregabilidade da juventude local.



“Este dinheiro que estão a pintar a cidade seria para dar àqueles que estão a necessitar, por exemplo, nós, eles consideram que o mototáxi é trabalho. Isso não é trabalho é risco de vida, nós só nos sentimos felizes quando chegamos a casa, porque estivemos na estrada não sei! Só Deus sabe o que vai acontecer connosco”, lamenta.



Helena Tenente, estudante universitária que felicita a presença de João Lourenço em Malanje, pede a despartidarização das estruturas governamentais.



“O Presidente da República tem uma missão enorme, essa missão é de servir o país na íntegra, e gostaríamos nós (...) que mudasse a forma de actuação, que o Presidente despartidarize as instituições públicas porque o Presidente é um servidor público porque tem uma população que o elegeu, mas estamos a ver que o Presidente faz mais promessas do que outra coisa”, admite.



O Presidente João Lourenço esteve em Malanje em Agosto de 2022 na qualidade de candidato do partido MPLA para as eleições gerais daquele ano.