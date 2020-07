Malanje: Procuradoria investiga vários casos de corrupção e peculato

Quatro processos-crimes de peculato, corrupção e conexos foram remetidos em juízo no Tribunal Provincial local para julgamento nos próximos tempos, confirmou, a Procuradoria Geral da República em Malanje que contudo não deu outros pormenores

A sub-procuradora-geral da República na província, Francisca Rasgado Marques disse por outro lado que ha ainda em ivenstigação três dezenas de outros casos “mediáticos”em investigação sem arguidos presos.

“Estamos a trabalhar neles, neste momento não temos nenhum processo com arguido preso, são processos que nós consideramos mediáticos, mas temos alguns casos, uns trinta processos que estão em instrução preparatória”,disse.

“Nestes trinta temos quatro já introduzido à juízo e aguardamos o seu desfecho”,acrescentou.

Actualmente 19 procuradores integram o colectivo de magistrados do Ministério Público junto dos tribunais e dos órgãos do Ministério do Interior e da Polícia Nacional nos municípios de Malanje, Cacuso, Calandula, Cangandala e Mucari .

A defesa da legalidade e a elevação da consciência jurídica dos cidadãos estão entre as acções da PGR para o combate da corrupção, peculato, nepotismo e outros crimes que enfermam a economia da região.

Mas as cadeias continuam superlotadas com detidos com prazos de prisão preventiva vencidos por inexistência de tribunais de comarca.

A constatação é do subprocurador Geral adjunto da República, João Coelho que diagnosticou a realidade do sector Malanje e Kwanza-Norte.

“Houve um excesso de prisão preventiva que nós já temos orientações para que se trabalhe mais e melhor nesta vertente de combater, de resolver a situação de excesso de prisão preventiva em Malanje”, confirmou, justificando que para isso “as condições têm que ser criadas”.

O atendimento do cidadão é diferenciado nos cinco municípios com representação da PGR por insuficiência de infra-estruturas.

“Por exemplo, em Cangandala tem um tribunal acabado com juízes e procuradores para trabalhar, já em Calandula não temos tribunal, em Malanje (cidade) também não temos afirmou

A PRG e o Tribunal provinciais não têm instalações próprias, esta as obras estão suspensas há mais de cinco anos, a par da ausência de residências, meios de transporte e outras condições que garantam o trabalho eficiente dos oficiais de justiça, magistrados e juízes.