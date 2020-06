Malanje: Dúvidas sobre condições para reabertura das escolas

O mês de Julho é o indicativo para a reabertura do ano lectivo 2020 em Angola, no interior muitas são as lacunas existem nos estabelecimentos para a criação de condições de biossegurança para a população escolar.

O secretário-geral provincial do Sindicato Nacional de Professores em Malanje, Graça Manuel, mostra um quadro sombrio para centenas de escolas na capital e nos municípios do interior afirmando que muitas escolas não têm água potávelpara os alunos poderem lavar as mãose muuito menos sabão

O sindicalista afirmou que a Covid-19 fragilizou o processo de ensino nas escolas do ensino primário nos municípios do interior em queum professor lecciona mais duas ou mais classes .

“E com a situação que se vive não dará possibilidade a esses professores para o desdobramento”, disse afirmando que o govero se deve pronuniar sobre esta questão.

Por outro lado no ensino privado a reabertura do ano lectivo poderá ser comprometida em algumas escolas.

Os mais de 100 dias de paralisação das aulas deixaram os cofres vazios e não há dinheiro para aquisição de materiais de biossegurança.

O secretário-geral provincial da Associação Nacional do Ensino Privado(ANEP), Victorino António Bendo, disse que os estabelecimentos de ensino dependem das propinas.

“Em função das assimetrias que existem entre as escolas, principalmente aqui na província de Malanje há muitas escolas que não prepararam essas condições,”disse.

“Vamos ver até ao final do mês [Junho] se haverá possibilidade de essas instituições do ensino particular arrancar ou não”, acrescentou

O director do Gabinete Provincial da Educação, Joaquim Fernandes, reconhece as dificuldades apontadas pelos parceiros, encarregados de educação, pais e alunos mas disse que há que buscar soluções localmente

“Nós somos actores vamos buscar soluções locais, não adianta sermos pessimistase afirmar que não temos condições não abrimos”, disse.

“Se fosse assim o nosso país não teria dado passo nenhum nas grandes realizações que fomos tendo e grande louros que também fomos alcançando”, acrescentou

Mais de 300 mil alunos estão matriculados o ano 2020 na província de Malanje.