Malanje: CASA diz que eleitorado tem outras opções para além do MPLA e UNITA

O dirigente da CASA-CE em Malanje acusou hoje o MPLA no poder e o principal partido da oposição, UNITA, de serem responsáveis pelo clima de tensão e violência política no país e fez notar que há outras opções eleitorais paraalém daquelas duas organizações

Falando por ocasião dos 10 anos de existência da CASA-CE o secretário-executivo provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola em Malanje, Moisés Ngunza, apontou o dedo aos militantes, amigos e simpatizantes do MPLA e UNITA como principais promotores da instabilidade política em Angola.

O representante da CASA-CE, avisou disse que o clima de tensão poderá ter consequências graves para o processo de democratização de Angola mas fez notar que o eleitorado angolano tem mais opções que apenas o MPLA ou a UNITA.

“Se os dois continuarem a criar instabilidade então [deixemos] de prestar confiança à UNITA e ao MPLA”, disse.

“Hhá vários partidos para governar o país, eles não são anjos e nós também somos quadros, as escolas onde passaram também passamos lá”, desafiou

Autoridades avisam de medidas contra a violência

O delegado em exercício do Ministério do Interior nt em Malanje, subcomissário Samuel Ramos Peso, avisou as forças políticas que não serão tolerados os desacatos antes, durante e depois do pleito eleitoral de Agosto próximo e que medidas serão tomdas em colaboração com o Ministério Público e os tribunais.

“Responsabilização civil ou criminal nos termos da lei por todos os prejuízos resultantes da campanha eleitoral que os partidos promovam relativamente a actos que provoquem incitamento, ao ódio, violência física ou verbal, vandalismo do patrimônio público e privado”, disse.

Pesos convidou os líderes partidários concorrentes a pautarem de posturas e discursos voltados para a promoção da paz social, unidade nacional, convivência harmoniosa e pacífica forjada no diálogo aberto e franco.