Malásia: 23 mortos em deslizamento de terras

Funcionários malaios dizem que trabalhadores de emergência encontraram no sábado os corpos de uma mãe e do seu filho, vítimas do deslizamento de terras na sexta-feira, num acampamento não licenciado no estado de Selango que faz fronteira com a capital Kuala Lumpur. A sua descoberta eleva o número de mortos do deslizamento de terras para 23, com 10 pessoas desaparecidas.



Anteriormente, a Associated Press noticiou que os trabalhadores de resgate encontraram os corpos de uma mãe e da sua filha mais nova "abraçando-se mutuamente numa cena de sofrimento".



As operações de busca e salvamento foram interrompidas durante a noite devido às más condições climatéricas, mas retomadas no sábado.



As autoridades malaias disseram que cerca de 450.000 metros cúbicos de destroços - suficientes para encher 180 piscinas de tamanho olímpico - atingiram o parque de campismo, segundo a AP.



A Malásia ordenou o encerramento de todo o parque de campismo.