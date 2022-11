Major Pedro Lussaty condenado a 14 anos de prisão

O major Pedro Lussaty foi condenado a 14 anos de prisão e 100 dias de multa no caso em que foi achado culpado pelo Tribunal da Comarca de Luanda pelos crimes de peculato, recebimento indevido de vantagens, participação económica em negócios e abuso de poder e também de fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior do país, comércio ilegal de moeda, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e de falsa identidade.

Além de Lussaty, considerado o cabecilha do esquema que, segundo a acusação desviou milhões do Estado, foram condenados mais 46 arguidos, com penas entre três e 14 anos de prisão, mas muitos tiveram a pena suspensa.

Dois réus foram absolvidos.

O juiz Andrade da Silva, que apresentou o acórdão nesta quinta-feira, 10, disse que foram provados todos os crimes contra os 47, à excepção de associação criminosa.

Ele considerou que Lussaty foi protagonista do esquema e todos os bens apreendidos foram dados como perdidos a favor do Estado.

O tribunal concluiu que eles desviaram cerca de 37 mil milhões de kwanzas (75 milhões de dólares).

Além da pena de prisão, os condenados terão de pagar mil milhões de kwanzas (dois milhões de dólares) de indemnização ao Estado e 200 mil kwanzas (40 mil dólares) por taxa de justiça.

A defesa interpôs recurso.