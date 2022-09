André Majibire já não é secretário-geral da Renamo, principal partido da oposição moçambicana.

Majibire foi exonerado, na sexta-feira(9), pelo presidente daquele partido, Ossufo Momade.

O porta-voz José Manteigas disse que "pesou a dinâmica do partido" para a decisão".

"Não há um comportamento, pelo menos do meu conhecimento, que tenha influenciado a decisão do presidente, foi dentro do poder discricionário e creio que, sobretudo, pesou, também, a dinâmica do partido", disse Manteigas à imprensa.

O partido ainda não indicou um novo secretário-geral.