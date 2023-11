Mais um partido anuncia retirada da CASA CE

O presidente do partido de Salvação Nacional de Angola (PNSA) Sikonda Lolendo Alexandre, anunciou que o seu partido poderá abandonar a coligação CASA CE, pondo em perigo a existência da mesma que chegou a ser a ereira maior força política no parlamento angolano.

Mas um dirigente da CASA CE disse à Voz da América que para além do Bloco Democrático nenhuma outra organização abandonou a CASA CE que se está reinvigorar.

Num sinal da sua queda de apoio a CASSA CE não conseguiu eleger um único deputado nas últimas eleições já depois do Bloco Democrático se ter juntado à iniciativa da UNITA, Frente Patriótica Unida, juntamente com Abel Chivukuvuku que havia sido afastado da CAS CE no que muitos analisgas consdieram marcar o início da queda da coligação

Além de não ter conseguido eleger um deputado, a CASA-CE, vive com elevadas dívidas financeiras de entidades nacionais e não só.

O presidente do PNSA disse que a CASA CE é como alguém que “anda de muleta” e diz que “está tudo bem quando sabe que está doente”.

que reconhece o descalabro da organização.

“Se continuar da maneira que está não terá futuro, quer dizer que está mergulhado num caminho para seu desaparecimento, não podemos continuar a depender da CASA-CE e a nossa visão é até dois mil e 2017 ir as eleições de forma isolado”, disse.

Makuta Nkondo, antigo deputado da coligação, explica que os atuais dirigentes da coligação “não representam nada, cada partido ai so tem nome no papel e eles não têm base de militantes”

Alexandre Sebastião André, 1º Vice-presidente da CASA-CE, rejeitou a suposta desistência de partidos políticos e diz que formalmente apenas o Bloco Democrático abandonou a coligação.

“Problema sempre há, com toda certeza formalmente ninguém ainda saiu da CASA-CE e se for o caso no momento próprio vamos apresentar uma declaração para a nação sobre o estado da CASA-CE”,disse.

Para Alexandre Sebastiao André, a coligação não anda bem, mas também nada está perdido.

“Até agora não há sinal de se dissolver a CASA-CE”, disse.

O analista politico David Sangundo alerta que por falta da imagem de um líder para CASA-CE dificilmente a organização venha a sobreviver.

“Estes partidos políticos infelizmente não trabalham, não têm uma capacidade interna de mobilização e não têm expressão a nível de espectro político nacional”, afirmou.

“A minha opinião é que o Manuel Fernandes (presidente da CASA CE) devia se demitir da liderança da coligação e deviam procurar uma figura mais consensual e aqui podia ser o regresso de Abel Chivukukvuku”, disse.

Pertencem formalmente Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) o Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido de Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola – Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e PDP-ANA, este último que também já anunciou a sua intenção de abandonar a coligação.

A coligação contou também, na sua fundação, com figuras tradicionalmente ligadas ao MPLA, como foram os casos do general na reforma, André Mendes de Carvalho, do jurista Lindo Bernardo Tito, então dirigente do Partido de Renovação Social (PRS), e ainda de vários antigos membros da UNITA.