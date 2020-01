Mais um ataque em Sofala deixa dois feridos

Um novo ataque a uma escolta de viaturas feriu uma pessoa nesta quinta-feira, 2, numa zona próxima a Mutindiri-2, distrito de Chibabava, na província moçambicana de Sofala, junto à Estrada Nacional 1, disseram várias testemunhas à VOA.

O ataque ocorreu cerca das 7 horas locais, a 50 quilómetros a norte de Muxúnguè, num troço que tem reforço da segurança desde o Natal.

“O cobrador do autocarro (da transportadora Angolano) foi atingido por bala no pé e socorrido para o centro de saúde (de Muxúnguè)”, disse Celestino Vilanculos, que viajava no autocarro.

Uma outra testemunha contou que vários tiros foram disparados do lado do motorista, atingindo os pneus traseiros.

“Os pneus foram furados por balas e o autocarro ficou imobilizado por muito tempo”, contou a passageira Raquel Fulgêncio.

“Depois do ataque foi feita a troca de pneus e continuamos a viagem com a patrulha policial”, concluiu.

A Polícia de Sofala ainda não se pronunciou sobre o novo incidente.

Duas viaturas da Polícia têm patrulhado a zona de ataques e escoltado viaturas no troço entre Inchope (Manica) e Muxúnguè (Sofala), desde o anúncio do reforço de segurança na estrada alvo de emboscadas a viaturas, que iniciaram em Agosto.