Mais um activista das Lundas morre na prisão em Cacanda

Morreu numa cadeia em Cacanda na Lunda Norte mais um membro do auto denominado Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, disseram fontes locais.

Pensamento José morreu terça-feira na cadeia de Cacanda e é o segundo activista do movimento a morrer na cadeia este mês.

Tchibixika Tchimobe, activista cívico na Lunda Norte disse à Voz da América que Pensamento José morreu por falta de assistência médica.

"Estava doente não houve medicação, qual é este tipo de governo que deixa activistas nas cadeias sem assistência médica", questionou.

Um outro activista daquele movimento morreu no dia 2 de Janeiro na na Cadeia de Cacanda, cidade do Dundo.

Desconhecem-se até ao momento as causas da morte de João Muamofia, que, segundo o secretário-geral do referido movimento estava preso sem nenhuma acusação formal e sem nunca ter cometido qualquer crime.

O Serviço Penitenciário da Lunda Norte aponta doença como a causa da morte.

A Voz da América procurou ouvir as autoridades da Lunda Norte sem sucesso.

O julgamento do presidente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zecamutchima, detido desde Fevereiro de 2021 em

Luanda, inicia-se no próximo do dia 28 no tribunal da cidade do Dundo, província da Lunda Norte.

Com ele deverão ser julgados outros militantes daquela organização.