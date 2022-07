Mais testes ao corpo de José Eduardo dos Santos

Um tribunal espanhol disse ser preciso realizar mais testes ao corpo do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, enquanto aumentam as incertezas sobre a quem os restos mortais serão eventualmente entregues.

Na semana passada, resultados preliminares de um autópsia pedida pela filha do antigo Presidente Tchizé dos Santos indicaram não ter havido indícios de qualquer evenenamento e no fim de semana o jornal New York Times citou um juiz que analiza o caso como tendo dito que o corpo deveria ser entregue à família.

O juíz Francisco Gonzalez Maíllo disse que “se não houver nada o corpo tem que ser entregue à família”.

Por outro lado, a agência de notícias francesa AFP citou uma declaração de um tribunal na Catalunha que disse serem necessários mais testes para se verificar que a sua morte foi devido a causas naturais.

O tribunal afirmou “não concordar em entregar o corpo de dos Santos à família” .

“Embora a autópsia preliminar tenha afirmado que a sua morte foi natural, o magistado concordou em testes adicionais já que houve uma queixa sobre ameaças ao indivíduo”, acrescenta a declaração.

O tribunal afirmou ainda na sua declaração que o corpo não será entregue antes dos resultados desses testes ou enquanto permanecer por esclarecer qual o familiar a quem o corpo deve ser entregue para o enterro.

Sendo asim a luta pelo corpo de José Eduardo dos Santos vai continuar mesmo depois de testes adicionais serem feitos.

Numa declaração que intensifica a embaraçosa luta pelos restos mortais do antigo Presidente angolano, o filho José Filomeno dos Santos, “Zenu”, juntou-se à sua irmã Tchizé afirmando que é a família quem deve decidir sobre o enterro do pai,

"O Estado não tem uma obrigação constitucional para assumir o enterro do meu pai”, disse "Zenu" dos Santos numa delaraçao ao New York Time acrescentando que “decisão jaz com a família”.

Mas sabendo-se que a viúva Ana Paula dos Santos afirma ter direito ao corpo como esposa do ex-Presidente a batalha pelo corpo de José Eduardo dos Santos vai continuar.

Ela encontrava-se separada do marido embora nunca se tivessem divorciado.

Os quatro fillhos de Ana Paula dos Santos (Eduane, Eduardo, Houston e Joseana) o filho da terceira mulher Maria Bernarda Gourgel (José) e ainda um filho de outro relacionamento não se pronucniaram publicamente sobre o assunto.