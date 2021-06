Mais sete pessoas morrem de fome na Huíla

Sete pessoas morreram vítimas de fome no interior da comuna da Bata-Bata, no município da Humpata, localizado a pouco mais de 20 quilómetros do Lubango, capital da província angolana da Huíla.

A informação é avançada pelo pastor da Igreja Evangélica Sinodal, Dinis Eurico e surge na sequência de vários outros que dão conta de óbitos associados à fome principalmente nas zonas mais afectadas pela seca na província.

Para mitigar a difícil situação, uma cozinha comunitária acaba de ser montada na localidade da Bata-Bata por aquela denominação religiosa.

Dinis Eurico descreve um cenário sombrio das comunidades.

“Não é algo secreto, são realidades. Aqui mesmo na Quilemba (arredores do Lubango) morreram pessoas de fome, as próprias autoridades em plenos encontros reconheceram isso. Não é nada segredo que as pessoas estão a morrer de fome. Não adianta esconder e temos que ajudar”, afirma aquele responsável.

O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, diz associar-se a todas as iniciativas que visam acudir a região sul da fome, mas acredita que uma declaração do estado de calamidade por parte das autoridades angolanas teria outro impacto na abordagem do fenómeno.

“O estado de calamidade nesse sentido mobiliza e faz projectos não é só uma coisa pontual. Há um projecto que se torna estável até que aquelas populações visadas saiam da situação dramática em que se encontram a viver”, afirma Dom Gabriel Mbilingi.

Organizações da sociedade civil têm defendido a declaração do estado de calamidade pelo Governo para combater a fome no sul de Angola.

O Executivo central não se pronunciou sobre o assunto.

O director provincial da Agricultura e Pescas da Huíla, José Arão, sem admitir que as mortes estejam associadas à fome, anunciou o envio de uma equipa da protecção civil e outros organismos para avaliar a situação na localidade da Bata-Bata.