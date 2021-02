Mais de 300 meninas raptadas na Nigéria

Homens armados sequestraram 317 meninas de uma escola na cidade de Jangebe, na Nigéria, nesta sexta-feira, 26, de acordo com a polícia, que não deu mais detalhes.

A polícia do Estado e militares começaram as buscas para tentar resgatar as vítimas.

"Eles vieram com veículos e levaram as alunas, mas algumas [das vítimas foram] a pé", disse o secretário de Comunicação do Estado, Sulaiman Tanau Anka, disse que homens armados dispararam disparos durante o ataque à escola.

Trata-se do mais recente rapto de um grande número de estudantes.

Na semana passada, 42 crianças foram raptadas no centro do país.

Muitos grupos de crime organizado estão escondidos nas florestas de Rugu que se estendem por quatro Estados de Katsina, Zamfara, Kaduna e Niger.

Os atacantes mantêm ligações aos grupos terroristas islâmicos e negoceiam a libertação das vítimas com o Estado e seus familiares.

Desde 2011, foram contabilizados mais de oito mortos devido à violência no nordeste da Nigéria, que obrigou 200 mil pessoas a deixarem as suas casas.