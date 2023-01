Maior partido da oposição na Tanzânia realiza primeiro comício em sete anos

O principal partido de oposição da Tanzânia, Chadema, realizou neste sábado, 21, o seu primeiro comício desde que o anterior Presidente da República proibiu, em 2016, reuniões políticas.



"Não foi fácil, depois desses sete anos de proibição de reuniões políticas", disse Jon Mrema, director de comunicação do Chadema, sob aplausos de milhares de apoiantes do partido que se reuniram na cidade de Mwanza, no norte do Lago Vitória, trajados com as cores azul, vermelho e branco.



Em declarações à AFP, Mary Dismas, moradora de Mwanza, disse que ficaram “em silêncio por quase sete anos, mas finalmente os nossos direitos foram restaurados e estamos prontos para seguir em frente".



A esperança de um regresso à democracia à Tanzânia, que chegou a ter um vibrante sistema democrático, renasce depois de a Presidente da República, Samia Suluhu Hassan, ter anunciado no início de Janeiro o levantamento da proibição de reuniões, pelo seu antecessor John Magufuli, apelidado de "o trator" pelo seu estilo brutal e intransigente.



Samia Suluhu Hassan, que chegou ao poder após a morte repentina de Magufuli em Março de 2021, é apontada como tentando romper com certas práticas do seu antecessor.



Essa mudança, no entanto, tem sido recebido de forma cautelosa pela oposição e pelos defensores dos direitos humanos.



Já durante a sua Presidência, o líder do Chadema, Freeman Mbowe, e vários outros dirigentes do partido, foram presos em Julho de 2021, horas antes de organizarem um debate público para pedir reformas constitucionais.



Mbowe, que passou sete meses na prisão por acusações de "terrorismo", participou do comício no sábado, organizado na mesma cidade onde foi preso.

C/AFP