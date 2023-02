Madagascar suspende aulas e transportes face à aproximação do ciclone Freddy

ANTANANARIVO, 21 de fevereiro (Reuters) - O governo de Madagascar suspendeu, nesta terça-feira (21) as aulas e serviços de transporte devido ao ciclone tropical Freddy, que deve atingir o sudeste do país à noite.

O ciclone deve atingir o distrito de Mananjary, a cerca de 270 quilómetros da capital Antananarivo, com ventos de quase 155 quilómetros por hora, informaram os serviços meteorológicos de Madagascar.

Chuvas fortes e ondas de mais de 26 pés são esperadas perto da zona de impacto, disse a Federação Internacional da Cruz Vermelha no Twitter, emitindo um alerta vermelho para a área.

Todo o tráfego no caminho projectado do ciclone Freddy foi suspenso durante a noite de terça para quarta-feira, informou o ministério de transportes e meteorologia do país.

O Ministério da Educação disse que suspendeu as aulas em pelo menos 10 regiões.

Espera-se que o ciclone Freddy atinja a costa quase um mês depois da tempestade Cheneso atingir a nação insular de 29 milhões de habitantes, matando 33 pessoas e forçando milhares a deixarem as suas casas.

Madagascar é atingido por uma média de 1,5 ciclones por ano, o mais alto da África, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (UNOCHA).

Moçambique

"Espera-se que cause ventos devastadores localmente e um estado do mar muito perigoso perto da zona de impacto em Madagascar", disse o UNOCHA na segunda-feira.

Depois de cruzar Madagascar, Freddy pode emergir no Canal de Moçambique e se fortalecer novamente, antes de chegar a Moçambique e potencialmente seguir para o Zimbabwe, afectando mais de 3,3 milhões no total, disse o UNOCHA, citando uma avaliação do Programa Alimentar Mundial.

O ciclone passou a 120 km a noroeste das Ilhas Maurícias, na tarde de segunda-feira, forçando cerca de 500 pessoas a se abrigarem, enquanto as linhas de energia danificadas deixaram outras 500 famílias sem eletricidade, informou a emissora nacional.

Os voos que haviam sido suspensos na noite de domingo foram retomados na manhã de terça-feira, de acordo com a operadora dos aeroportos.