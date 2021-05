Macron reconhece a "responsabilidade" da França no genocídio do Ruanda

O Presidente francês Emmanuel Macron reconheceu nesta quinta-feira o papel do seu país no genocídio de 1994 no Ruanda, desde o apoio a um regime genocida até à ignorância dos avisos de massacres iminentes.

"Hoje aqui presente, com humildade e respeito, ao vosso lado, vim reconhecer as nossas responsabilidades", disse Macron num discurso no Kigali Genocide Memorial.

Macron é o primeiro líder francês desde 2010 a visitar a nação da África Oriental, que durante muito tempo acusou a França de cumplicidade na matança de cerca de 800.000 ruandeses, na sua maioria Tutsi ruandeses.

Macron disse que a França "não foi cúmplice" no genocídio.

"Mas a França tem um papel, uma história e uma responsabilidade política para com o Ruanda. Ela tem um dever: enfrentar a história de frente e reconhecer o sofrimento que infligiu ao povo ruandês, valorizando dante muito tempo silêncio sobre o exame da verdade".

Enquanto alguns esperavam um pedido de desculpas completo, os comentários de Macron foram mais longe do que os dos seus antecessores e ele disse que só aqueles que sobreviveram aos horrores "talvez possam perdoar, dar-nos o dom do perdão".

Os fracassos da França contribuíram para "27 anos de amarga distância" entre os dois países, afirmou.

"Tenho de vir a reconhecer as nossas responsabilidades", disse Macron.

Macron encontrou-se em Kigali com o Presidente Paul Kagame na residência presidencial.

Macron visitou depois o memorial do massacre de 1994, no qual extremistas hutus mataram principalmente tutsis (a minoria étnica) e hutus moderados que tentaram protegê-los.

A viagem de Macron surge no seguimento de uma série de esforços franceses desde a sua eleição em 2017 para reparar os laços entre os dois países.

Dois relatórios concluídos em Março e em Abril, que examinaram o papel da França no genocídio, ajudaram a abrir caminho para a visita de Macron, a primeira de um presidente francês em 11 anos.

Em 2010, Nicolas Sarkozy foi a primeira um líder francês a visitar o Ruanda após o massacre de 1994. O governo do Ruanda e as organizações sobreviventes do genocídio acusaram frequentemente a França de treinar e armar milícias e ex-milícias governamentais que lideraram o genocídio.

(AFP e Reuters)