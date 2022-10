Médicos moçambicanos decidem paralisar actividades em protesto contra a Tabela Salarial em vigor

A classe médica moçambicana anunciou nesta quinta-feira, 27, a paralisação das actividades no sector do Sistema Nacional da Saúde, em protesto contra a Tabela Salarial Única, em vigor desde neste mês no aparelho do Estado.

Após cerca de hora e meia de análise às remunerações que estão a ser pagas com base na nova tabela, a classe médica diz ter sido defraudada pelo Governo, uma vez que as promessas que foram feitas não correspondem ao que está a acontecer ao nível salarial.

"Não estamos a ser respeitados", disse Gilberto Manhiça, bastonário da Ordem dos Médicos.

A paralisação decidida tem efeitos imediatos, contudo, ainda aguarda a decisão dos sectores a serem abrangidos e que serão anunciados ainda hoje.

(Em actutalização)