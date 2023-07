Máquinas de venda automática de pílulas do dia seguinte ganham popularidade em universidades americanas

Desde novembro passado, uma biblioteca da Universidade de Washington apresenta um tipo diferente de máquina de venda automática, que se tornou mais popular nos campus de todo o país, após o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ter acabado com as proteções constitucionais para o aborto. Estão cheias de ibuprofeno, testes de gravidez e pílulas do dia seguinte.

Com alguns estados proibindo o aborto e outros consagrando proteções e expandindo o acesso ao controlo de natalidade, as máquinas fazem parte de um esforço nos campus universitários para garantir que os contraceptivos de emergência sejam baratos, discretos e amplamente disponíveis.

Existem agora 39 universidades em 17 estados com máquinas de venda automática de anticonceptivos de emergência, e, pelo menos, 20 outras considerando-as, de acordo com a Sociedade Americana de Contracepção de Emergência (ASEC). Algumas, como a Universidade de Tulsa, em Oklahoma, estão em estados onde o aborto é amplamente proibido.

A compra sem receita do Plano B e genéricos é legal em todos os 50 estados.

Prevençāo

A decisão de 2022 que anulou Roe v. Wade “está a colocar a vida das pessoas em risco, por isso torna a prevenção da gravidez ainda mais urgente”, disse Kelly Cleland, diretora executiva da ASEC.

Washington este ano se tornou o primeiro estado dos EUA a reservar dinheiro – 200 mil dólares para financiar subsídios de 10 mil dólares que as faculdades podem obter no próximo ano, por meio de um processo de inscrição – para ampliar o acesso aos anticoncepcionais de emergência nas universidades públicas e escolas técnicas por meio dos dispensadores automáticos.

A máquina da Universidade de Washington (UW) foi instalada após uma campanha liderada por estudantes. Ela oferece caixas do Plano B genérico por US$ 12,60, cerca de um quarto do preço das versões de marca nas lojas, e mais de 640 foram vendidas.

O medicamento é ainda mais barato nalgumas máquinas do que nas da UW, chegando a US$ 7 a caixa. Isso porque ele é vendido um pouco acima do custo de atacado, em comparação com os preços das farmácias, que podem chegar a US$ 50.

Em Illinois e Nova York, os legisladores preparam uma lei que exigiria pelo menos uma máquina de venda automática de anticoncepcionais de emergência nas faculdades estaduais.

Em Connecticut, aYale teve que abandonar os planos de instalar uma máquina de venda automática de anticonceptivos de emergência em 2019, depois de saber que isso violaria a lei estadual.

Mas este ano o estado aprovou uma medida que permite que o Plano B e outros medicamentos de venda livre sejam vendidos em máquinas nos campus e noutros locais.

As máquinas não podem ser colocadas em escolas elementares e secundárias e devem ter controlo de temperatura e humidade e incluir planos para falta de energia e itens vencidos.

Estigma

“Isso apenas permite que as pessoas tenham um acesso melhor e mais fácil”, disse a deputada Nicole Klarides-Ditria, uma das várias republicanas na Assembleia Geral controlada pelos democratas de Connecticut que apoiaram a medida. “Você pode precisar do plano B, como todos sabemos, no meio da noite, e não terá acesso a uma farmácia até de manhã.”

Embora a pílula do dia seguinte tenha sido aprovada pelas autoridades para venda sem receita, muitas lojas e farmácias a mantêm atrás do balcão ou trancada, exigem identificação para compra e tornam a experiência de comprá-la intimidante.

“Existe um estigma associado ao acesso a esses medicamentos”, disse Zoe Amaris, estudante de farmácia da Universidade de Washington. “Ter uma máquina de venda automática é muito fácil. Você não precisa ir a uma farmácia. Você não precisa de passar pelo seu médico.”

O plano B é mais eficaz quanto mais cedo for tomado, e o acesso à máquina de venda automática pode ser particularmente crucial para as vítimas de estupro, quando as farmácias estão fechadas. O anonimato proporcionado pelas máquinas também pode ser importante para algumas vítimas de agressão.