Lutero Simango formaliza candidatura à presidência do MDM

Em Moçambique, Lutero Simango oficializou a sua candidatura à presidência do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) nesta quarta-feira, 29, aumentando para três o número dos pretendentes ao lugar deixado vago pelo irmão dele e fundador da terceira força política do país, Daviz Simango, falecido em Fevereiro.

Simango entregou a sua candidatura na delegação do MDM da cidade de Maputo, na véspera do fim do prazo estabelecido.

Numa breve declaração aos jornalistas no lançamento da candidatura, ele afirmou defender "muito a união e a coesão interna".

"Para que o nosso partido possa avançar para os próximos cinco anos tem de manter a união", concluiu Lutero Simango.

Silvério Ronguane e José Domingos, actual secretário-geral do partido, são os outros candidatos à liderança e a eleição acontecerá no terceiro congresso do MDM marcado para Dezembro.