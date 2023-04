Lula volta a propôr grupo para mediar conflicto entre Rússia e Ucrânia

O presidente do Brasil Lula da Silva voltou hoje a propôr o estabelecimento de um grupo de países não envolvidos na guerra entre a Ucrânia e a Rússia para negociarem a paz nesse conflicto.

Falando no Abu Dhabi no final de uma viagem a vários países asiáticos, o presidente brasileiro disse ter discutido essas questão com o seu homólogo chines Xi Jinpig na sua recente visita à China.

Lula da Silva disse que está a tentar juntar um grupo de dirigentes que “preferem falar sobre a paz em vez de sobre a guerra”.

Lula manteve uma conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodomyr Zelensky no início do ano e na segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov vai visitar Brasília.

O grupo mercenário russo Wagner disse hoje ter libertado 100 presos de guerra ucranianos por ocasião da Páscoa ortodoxa.

O ministério da defesa russo disse que unidades desse grupo capturaram mais dois quarteirões da cidade de Bakhmut.