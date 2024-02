Lula regressa a África

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao continente africano neste mês numa viagem de quatro dias de 15 a 18 de fevereiro.

No ano passado, o presidente Lula já havia visitado a África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe e desta vez a visita vai-se concentrar em dois países: Egipto e Etiópia com objetivos diferentes, concentrando-se menos em parcerias bilaterais e mais em alianças políticas, já que o Brasil está na presidência do G20.

A viagem começa pelo Egipto, no dia 15 onde além de conversarem sobre a guerra entre Hamas e Israel, o assunto principal será o BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como principais membros – a que o Egito se juntou no último ano.

Dois dias depois, Lula desembarca na Etiópia, que também faz parte do bloco. Devendo participar na reunião de chefes de Estado e de governo dos 54

países que formam a União Africana.

Segundo fontes diplomáticas o Brasil vai defender uma frente mundial contra a fome com os parceiros africanos.

A União Africana faz parte do G20, grupo que reúne as 20 nações maiores economias do mundo a que o Brasil preside atualmente e segundo essas fontes p Brasil tem como objetivo formar uma aliança do chamado Sul Global, reunindo as nações em desenvolvimento.

É uma forma de Lula aumentar as pressões sobre os países desenvolvidos, segundo os especialistas e também uma mudança de postura, alerta o analista internacional Vinicius Vieira, para quem antes o governo brasileiro focava apenas em parcerias bilaterais com os países da África e, agora, analisam o continente como um bloco econômico.

“A nossa preferência eram as relações bilaterais e não usar a União Africana como diplomaci”, disse Vieira para quem a visita “ é um novo marco na retomada das relações com a África, haja vista que no antigo governo de Bolsonaro desprezou bastante o continente, que é culturalmente e economicamente essencial para o Brasil”

Também é uma forma, apontam analistas, de o Brasil reocupar um espaço de importância como parceiro, que hoje está dividido entre China, Rússia e Estados Unidos, principalmente.

Para além da reunião com a União Africana, Lula deve ter encontros privados com os países lusófonos, como Angola e Moçambique.

O presidente do Instituto Brasil-África, João Bosco Monte, diz que essa será mais uma oportunidade para novas alianças comerciais.

“Certamente as operações de comércio vão ganhar mais ânimo”, disse Monte para quem a visita vai servir para “certamente melhorar a relação que perdemos nos últimos quatro anos”.

Atualmente, o continente africano importa do mundo anualmente cerca de 700.000 milhões de dólares em produtos ao ano. O Brasil é apenas o décimo quarto maior fornecedor, com cerca de 10.000 milhões de de dólares. Na contramão, a África exporta 662.000 milhoes em produtos, com o Brasil sendo o

décimo nono principal destino.